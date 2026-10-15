Многоэтажная пустыня: Кто будет возвращать к жизни украинские города, если все уедут

Богдан Безпалько: Освобождённые территории мы будем восстанавливать сами, сил и ресурсов на это хватит Игорь Землянский Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Материал комментируют: Богдан Безпалько Западные эксперты и киевские демографы бьют тревогу: исход населения с Украины достиг точки невозврата.