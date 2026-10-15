БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Многоэтажная пустыня: Кто будет возвращать к жизни украинские города, если все уедут

Многоэтажная пустыня: Кто будет возвращать к жизни украинские города, если все уедут

Богдан Безпалько: Освобождённые территории мы будем восстанавливать сами, сил и ресурсов на это хватит Игорь Землянский Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Материал комментируют: Богдан Безпалько Западные эксперты и киевские демографы бьют тревогу: исход населения с Украины достиг точки невозврата.

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Sergey Ivanov

Вот это и есть та самая основная причина, по которой нам не нужна «Вся Украина». Если мы пойдем на поводу у наших идиот- патриотов и заглотим «всю Украину»- то международное сообщество с удовольствием повесит на нас все долги Украины бандеровской. И будет Россиия лет 50 платить, платить, каяться, извиняться перед недобитыми бандеровцами и всем миром... Ну, а бандеровцы с удовольствием будут сидеть на завалинке и наблюдать, как русский дурень потееет, восстанавливая разрушенное войной.
Нет, господа! Не нужны нам эти Братья! Давайте заберем себе то, что наше- Крым, Новороссию- и на этом успокоимся. Сил восстановить Донбасс у нас хватит. Зато мы получим лояльное население, которое хочет жить в России.
А вот показывать всему миру нашу русскую удаль и взваливать на свою шею тех, кто нас ненавидит- я бы не стал.
Россия от этого только проиграет.
А долги, которые наделал Зеленский, пусть оплачивает тот огрызок Украины, который останется.