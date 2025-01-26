Путин поможет Трампу принять правильное решение

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ3438 прочтений Вчера Петр Акопов Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным "немедленно" — при этом снова сославшись на готовность российского президента: "Судя по тому, что я слышал, Путин хотел бы меня видеть, и мы отправимся, как только сможем".