Активы Caterpillar в России приобрела структура фонда из Армении Balchug Capital

В частности, речь идет о заводе в Тосно Российские активы американской Caterpillar, включая завод спецтехники в городе Тосно Ленинградской области (ООО «Катерпиллар Тосно») и московскую лизинговую «дочку» (ООО «Катерпиллар Файненшнл»), переданы российской компании, подконтрольной фонду Balchug Capital армянского предпринимателя Давида Амаряна.
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