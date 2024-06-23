Бывшего топ-менеджера медиахолдинга "Патриот" подозревают в вымогательстве 4 млн

ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко Задержанного в Петербурге бывшего топ-менеджера медиахолдинга "Патриот" Илью Горбунова подозревают в вымогательстве 4 млн рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
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