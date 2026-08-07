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Роскосмос готовит космическую замену спутникам «Электро-Л» — началась работа над совершенно новыми «Электро-М»

Роскосмос готовит космическую замену спутникам «Электро-Л» — началась работа над совершенно новыми «Электро-М»

Это будут метеоспутники нового поколения Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Роскосмос) приступил к созданию и модернизации оборудования для новых российских метеорологических спутников «Электро-Л» №6 и №7.

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