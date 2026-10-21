Индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, до 2460 пунктов, в основном за счет падения акций крупных российских компаний: Роснефть -0,4%, Лукойл -0,3%, Газпром -0,2%.
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