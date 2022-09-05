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В Комсомольском районе журналист местной газеты провела «Один день с участковым» и узнала, что в его службе является самым сложным

В Комсомольском районе журналист местной газеты провела «Один день с участковым» и узнала, что в его службе является самым сложным

В рамках Всероссийской акции корреспондент районной газеты «Приамурье» Елена Тимофеева познакомилась со службой участкового уполномоченного ОМВД России по Комсомольскому району старшего лейтенанта полиции Александра Мочульского.

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