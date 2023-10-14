Против Израиля открывается второй и третий фронт: 100 тысяч бойцов со всего Ближнего Востока готовы противостоять ЦАХАЛ в Палестине Ирэн ОрлонскаяВозникает впечатление, что организация «Хезболла» активизировала свои действия на севере Израиля.
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