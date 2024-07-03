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Прокуратура проверила пляж в Советске, где утонул мужчина, и выявила нарушения

Прокуратура проверила пляж в Советске, где утонул мужчина, и выявила нарушения

Прокуратура Щекино проверила пляж в Советске Щекинского района, где 29 июня утонул мужчина. Прокуроры обследовали зону пляжа, проверили наличие оборудования, в администрации Советска запросили документы об организации пляжа.

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