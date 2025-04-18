Марс во Льве: как изменится жизнь знаков зодиака с 18 апреля 2025 Алёна ЮрьеваС 18 апреля 2025 года начинается интенсивный и эмоционально заряженный астрологический период: Марс, покидая водного Рака, входит в огненного Льва.
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