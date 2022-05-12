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Устройство станка гидроабразивной резки

Устройство станка гидроабразивной резки

Раскрой металла — обязательный этап в изготовлении любых металлоконструкций. Если не рассматривать механические способы резки тонкостенного листа или профиля, то остаются два вида технологии, которым под силу разрезать заготовки большой толщины.

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