УФАС Новосибирской области приостановило торги по КРТ в Академгородке

На действия мэрии города пожаловалось ООО "Специализированный застройщик РНГС-Академинвест".Антимонопольная служба приостановила торги по комплексному развитию территории жилой застройки в Советском районе Новосибирска.
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