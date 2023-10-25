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Мировое обозрение

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Первый запуск американской ракеты Vulcan без российских двигателей РД-180 наметили на Рождество

Первый запуск американской ракеты Vulcan без российских двигателей РД-180 наметили на Рождество

Шёл четвёртый год попыток ракетостроительной компании United Launch Alliance (СП Boeing и Lockheed Martin) создать новую ракету для выполнения космических заказов Пентагона и замещения российских ракетных двигателей РД-180.

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