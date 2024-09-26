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"Пора заканчивать". Генерал Бужинский ждёт второго этапа на Украине

"Пора заканчивать". Генерал Бужинский ждёт второго этапа на Украине

Генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил, что ждёт второго этапа СВО на Украине, при котором Россия наконец снимет белые перчатки и начнёт воевать всерьёз.

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