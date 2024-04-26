Роман Черемухин: Какие сигналы послал Путин на съезде РСПП

У российского бизнеса теперь есть и задачи, и условия, и даже подсказки для правильных решений. Выступление Владимира Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей не только определило задачи бизнеса на ближайшие годы, но и представило условия, которые государство готово создать для поддержки частного предпринимательства.