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Роман Черемухин: Какие сигналы послал Путин на съезде РСПП

Роман Черемухин: Какие сигналы послал Путин на съезде РСПП

У российского бизнеса теперь есть и задачи, и условия, и даже подсказки для правильных решений. Выступление Владимира Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей не только определило задачи бизнеса на ближайшие годы, но и представило условия, которые государство готово создать для поддержки частного предпринимательства.

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