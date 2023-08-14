Боевая машина пехоты БМП-3 получила новую динамическую защиту

Боевые машины пехоты БМП-3 получили динамическую защиту нового поколения, разработанную НИИ "Стали". С этого года все серийные БМП-3 оборудуются блоками ДЗ.
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