Военное обозрение

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Боевая машина пехоты БМП-3 получила новую динамическую защиту

Боевая машина пехоты БМП-3 получила новую динамическую защиту

Боевые машины пехоты БМП-3 получили динамическую защиту нового поколения, разработанную НИИ "Стали". С этого года все серийные БМП-3 оборудуются блоками ДЗ.

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