Активное желание украинского президента Владимира Зеленского уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного с занимаемой должности является следствием тайных переговоров главкома ВСУ со странами Запада.
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