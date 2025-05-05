Владелец автосалона раскрыл, почему корейские двигатели Kia и Hyundai признаны худшими в мире

Популярный автомобильный интернет-портал из США Jalopnik в очередной раз привлёк внимание к проблемным двигателям, и на этот раз в его список попали силовые агрегаты серии Theta II, которые устанавливались на автомобили Хендай и Киа.
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