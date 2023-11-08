МИД: РФ учитывает попытки Запада склонить страны Центральной Азии к санкциям

Россия принимает меры для того, чтобы обезопасить связи со странами Центральной Азии от шантажа со стороны Запада, заявил в беседе с РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.
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