Запретят ли в России экспорт бензина – оценки эксперта Терешкина Татьяна АрестоваВласти России вряд ли примут решение о досрочной отмене разрешения на экспорт бензина, считает Сергей Терешкин, гендиректор «Опен Ойл Маркета» (маркетплейс нефтепродуктов).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии