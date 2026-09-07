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ИА Регнум

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Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил об отставке

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил об отставке

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко 7 сентября сообщил, что подал заявление об отставке. Он назвал свое решение политическим.

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