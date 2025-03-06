Врач Малиновская рассказала, как начать просыпаться в 6 утра весной

Физиотерапевт Видновской клинической больницы Светлана Малиновская рассказала, что этой весной все больше людей жалуются на бессонницу, несмотря на ранний отход ко сну, а потом чувствуют слабость и усталость в течение всего дня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии