Недорогой Full HD-проектор с автоматической коррекцией, яркостью 600 CVIA-люмен и 120-дюймовой картинкой. Представлен Dangbei C5 Pro за 165 долларов

Он весит всего 2 кг Dangbei представила в Китае компактный проектор C5 Pro. Новинка выводит изображение в разрешении Full HD с максимальной диагональю 120 дюймов и имеет функцию автоматической настройки проекции.
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