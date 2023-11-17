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  • Yvan
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Россия продолжает наступать на Авдеевку: вошли наши в город или нет

Американский Институт изучения войны заявил, что российские военные постепенно продвигаются к северу от Авдеевки, а член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев заявил, что они уже ворвались в город.

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