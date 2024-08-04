Economist: первые 10 F-16 из 79 возможных прибыли на Украину 31 июля

Первые 10 истребителей F-16 из 79 возможных прибыли на Украину 31 июля. Об этом пишет The Economist. Согласно информации, оказавшейся в распоряжении издания, до конца 2024 года киевская сторона должна получить 20 F-16.
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