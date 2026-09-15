В Израиле система здравоохранения готовится к зиме

Министерство здравоохранения направило больницам и больничным кассам рекомендации по подготовке к зимнему сезону, включая ожидаемый рост заболеваемости и меры профилактики.
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