На Эльмаше снег чистят на квадроциклах

На улицы Эльмаша выехали три квадроцикла с ковшами для уборки снега. Такое ноу-хау придумали активисты Свердловского отделения Российского экологического общества совместно с председателем – депутатом гордумы Екатеринбурга Алексеем Вихаревым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии