Le Monde: США могут пригласить Украину в НАТО в случае победы Харрис

В случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, действующий президент Джо Байден может инициировать процесс приглашения Украины в НАТО, сообщает французская газета Le Monde, ссылаясь на источники.
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