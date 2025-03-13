В Италии вызвали в МИД российского посла после слов Захаровой

Российского посла Алексея Парамонова вызовут в МИД Италии в связи с критикой в адрес президента Италии Серджо Маттареллы со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни 13 марта в соцсети X.