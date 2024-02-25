Десантники ВС РФ уничтожили полевой склад ВСУ на Днепре

В Министерстве обороны Российской Федерации поделились информацией о том, что пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра был уничтожен российскими артиллеристами-десантниками группировки войск «Днепр».
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