На Запорожскую АЭС завезли дополнительный объем дизельного топлива

Госкорпорация «Росатом» провела дополнительный завоз дизельного топлива на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).
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