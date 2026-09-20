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Пятый канал

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На Запорожскую АЭС завезли дополнительный объем дизельного топлива

На Запорожскую АЭС завезли дополнительный объем дизельного топлива

Госкорпорация «Росатом» провела дополнительный завоз дизельного топлива на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

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