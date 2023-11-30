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8.50 – коэффициент на выход «МЮ» в плей-офф ЛЧ. Нужна победа над «Баварией» и ничья «Копенгагена» с «Галатасараем»

Букмекеры оценили шансы «МЮ» на выход в плей-офф Лиги чемпионов после ничьей с «Галатасараем» (3:3) в 5-м туре.

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