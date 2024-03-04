Перестала молчать: Орбакайте после позора сделала заявление о жизни в России

Певица накануне впервые за несколько месяцев вышла на сцену. Кристина Орбакайте Социальные сетиКристина Орбакайте вот уже несколько месяцев отказывается от общения с журналистами, но вчера впервые за долгое время дала прессе короткий комментарий.