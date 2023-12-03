Режиссер Сокуров заявил, что в нынешних условиях ему будет сложно работать

Заявивший о завершении своей карьеры российский кинорежиссёр, народный артист РФ Александр Сокуров сообщил РИА Новости, что в сложившихся условиях ему очень трудно продолжать свою профессиональную деятельность .
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