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Режиссер Сокуров заявил, что в нынешних условиях ему будет сложно работать

Режиссер Сокуров заявил, что в нынешних условиях ему будет сложно работать

Заявивший о завершении своей карьеры российский кинорежиссёр, народный артист РФ Александр Сокуров сообщил РИА Новости, что в сложившихся условиях ему очень трудно продолжать свою профессиональную деятельность .

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