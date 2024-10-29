США пригрозили не запрещать Киеву удары вглубь России из-за КНДР

США не будут вводить новые ограничения на использование американского оружия Украиной в том случае, если КНДР в конфликт вступит, 29 октября сообщают Reuters со ссылкой на заявление представителя Пентагона Сабрины Сингх.
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