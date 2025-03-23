Стоматолог поделился вкусным лайфхаком по уходу за зубами

О профилактике заболеваний полости рта и дополнительных методах поддержания здоровья зубов рассказал Олесь Шевченко, доктор медицинских наук, врач-стоматолог, профессор кафедры стоматологии, основатель и директор Стоматологического колледжа № 1.
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