Почему на Украине не кончаются самолёты и военные объекты, рассказали эксперты

Игорь Человек

Когда я такое! 2 года назад. Написал на сайте РИА новости, меня там, заблокировали на всегда! :) Могу скрин их письма приложить:) А теперь всё же пришлось признать брехню о полном уничтожении авиации укро-фашистов и, что они, не такие уж и дураки.! У них даже хватило ума создать ложные объекты. По которым мы раскидываем наши дорогостоящие ракеты, а наши спутники не смогли проверить достоверность данных на территории врага.