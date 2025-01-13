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БИБИРЕВО наш дом

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В Огородном проезде завершили монолитные работы на первой очереди жилого квартала

В Бутырском районе по адресу: Огородный проезд, земельный участок 4/2 полностью завершено возведение монолитного каркаса 55-этажного жилого корпуса, Мосгосстройнадзор провел выездную проверку хода строительства.

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