В Огородном проезде завершили монолитные работы на первой очереди жилого квартала

В Бутырском районе по адресу: Огородный проезд, земельный участок 4/2 полностью завершено возведение монолитного каркаса 55-этажного жилого корпуса, Мосгосстройнадзор провел выездную проверку хода строительства.
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