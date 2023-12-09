Видео: Жители Смоленска развернули копию Знамени Победы у Вечного огня

В центре Смоленска, у Вечного огня, развернули самую большую в области копию Знамени Победы. Акция началась с митинга, на котором представители «Боевого братства» рассказали о подвиге нашего земляка Михаила Егорова, водрузившего знамя над рейхстагом, а также отметили и наших сегодняшних героев, которые сражаются в зоне СВО.