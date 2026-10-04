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Politico: посевные площади на Украине могут сократиться почти вдвое

Politico: посевные площади на Украине могут сократиться почти вдвое

www.globallookpress.com/Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency Посевные площади на Украине могут сократиться на 35–40% из-за критических проблем с экспортом продовольствия.

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