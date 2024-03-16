Нижегородский избирком опроверг информацию о вбросах

Избирательная комиссия Нижегородской области опровергла информацию о вбросе на одном из участков. За нарушение пытались выдать процесс подсчета бюллетеней с помощью комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
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