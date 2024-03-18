Захарова ответила Британии на слова о "сворованных" выборах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Британии Гранта Шаппса о "сворованных выборах", посоветовав ему лучше заняться вопросом исчезновения принцессы Уэльской Кейт Миддлтон и ее поисками.
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