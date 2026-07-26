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ИА Реалист

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Израиль и арабские страны объединяются перед лицом иранской угрозы

ИЕРУСАЛИМ (ИА Реалист). На фоне затяжного конфликта с Ираном Израиль активизирует усилия по укреплению связей с умеренными арабскими режимами, превращая общую угрозу из Тегерана в катализатор региональной перестройки.

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