Израиль и арабские страны объединяются перед лицом иранской угрозы

ИЕРУСАЛИМ (ИА Реалист). На фоне затяжного конфликта с Ираном Израиль активизирует усилия по укреплению связей с умеренными арабскими режимами, превращая общую угрозу из Тегерана в катализатор региональной перестройки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии