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Обменялись "любезностями" или война воздушных шаров

Обменялись "любезностями" или война воздушных шаров

Креативный народ всё-таки живёт на планете Земля! А что - без креативных было бы скучно! Иной раз такие задумки люди претворяют в жизнь, что диву даёшься: ничего себе, фантазия у людей работает! Вот, допустим, в Северной Корее живут крутые креативщики.

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АБ
Александр Балушкин
Лихой руководитель.
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