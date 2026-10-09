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Иркутск Сегодня

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В Иркутской области организована проверка СК России по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК по Иркутской области доложить о ходе проверки по резонансной истории, вышедшей в эфир федерального телеканала, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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