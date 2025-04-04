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Царьград

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МИД России выразил удивление из-за слов президента Сербии о Красной армии

МИД России выразил удивление из-за слов президента Сербии о Красной армии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на слова Александра Вучича. В своем выступлении президент Сербии счёл вклад в освобождении страны от фашистов не слишком большим.

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