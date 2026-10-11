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Новости Липецка

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В Липецкой области утром работает 66 АЗС

В Липецкой области утром работает 66 АЗС

В регионе продолжает действовать режим «чет-нечет», бензин АИ-100 вернулся в продажу после месячного перерыва, на АЗС «Газпрома», «Лукойла», Teboil и «Роснефти» действуют ограничения по объему топлива.

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