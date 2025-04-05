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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе об игре на позиции центрфорварда в «Реале»: «Роналду умел играть на трех позициях в атаке. Я могу сделать то же самое»

«Дискуссии – это нормально, но на меня они не влияют. Криштиану Роналду умел играть на трех позициях в атаке.

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