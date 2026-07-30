Одна из крупнейших закупок: ВМС США заказали 14 подводных лодок ВМС США выделили рекордную сумму в $76,6 млрд, заказав строительство 5 подводных лодок класса Columbia (в.
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Одна из крупнейших закупок: ВМС США заказали 14 подводных лодок ВМС США выделили рекордную сумму в $76,6 млрд, заказав строительство 5 подводных лодок класса Columbia (в.
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