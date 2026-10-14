Собрали главное.Во вторник стартовал второй тур общего этапа Лиги чемпионов. В первый игровой день хватило сенсаций: «Бавария» не смогла победить скромный норвежский клуб, а «Интер» пропустил четыре мяча от «Брюгге» у себя дома.