Собрали главное.Во вторник стартовал второй тур общего этапа Лиги чемпионов. В первый игровой день хватило сенсаций: «Бавария» не смогла победить скромный норвежский клуб, а «Интер» пропустил четыре мяча от «Брюгге» у себя дома.
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